Жильё получила сирота из Новосокольников после вмешательства прокуратуры

21:23, 22 ноября 2019, ПАИ

Жильё получила сирота из Новосокольников после вмешательства прокуратуры, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В прокуратуру Новосокольнического района обратилась местная жительница, имеющая статус лица из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей. В ходе надзорных мероприятий прокуратура установила, что в нарушение требований действующего законодательства администрация Новосокольников не обеспечила сироту благоустроенным жилым помещением.

В этой связи прокурор района обратился в суд с иском к администрации Новосокольников об обязании обеспечить сироту благоустроенным жильем. Суд удовлетворил требования прокурора. В настоящее время нарушения закона устранены, сирота обеспечена благоустроенной квартирой в Новосокольниках.