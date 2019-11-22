Владимир Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики России

21:40, 22 ноября 2019, ПАИ

Президент России Владимир Путин призвал добиться более устойчивого и динамичного экономического роста в стране в течение ближайших трёх лет, сообщает ТАСС.

Глава государства напомнил, что 21 ноября Госдума РФ приняла проект бюджета на 2020-2022 годы, согласно которому доходы федерального бюджета в 2020 году должны составить 20,38 трлн рублей с ежегодным увеличением примерно на 1 трлн рублей.

Владимир Путин обратил внимание, что в течение следующих трёх лет нужно не только закрепить позитивные тенденции в экономике России, но и всеми силами сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным. По его мнению, за счет этого роста можно будет увеличить уровень доходов граждан.