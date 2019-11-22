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Общество

Трёх псковичей-опекунов детей направили к наркологу

В Пскове представители городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по итогам рассмотрения материалов направили трёх законных представителей несовершеннолетних на консультацию к врачу-наркологу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Всего члены городской комиссии на очередном заседании 21 ноября рассмотрели 42 материала в отношении несовершеннолетних, законных представителей и других граждан. По итогам рассмотрения материалов к административной ответственности привлечены 30 граждан, из них 6 – несовершеннолетние.

В частности, четверых законных представителей несовершеннолетних привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних детей, девятерых – за появление подростков в позднее время суток в общественном месте без законных представителей, одного - за нахождение несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения в возрасте до 16 лет и одного гражданина – за вовлечение несовершеннолетнего в распитие алкогольной продукции.

Кроме того, члены городской комиссии направили на консультацию к врачу-наркологу трёх законных представителей несовершеннолетних и восьмерых несовершеннолетних, на консультацию к психологу – двух подростков, на консультацию к семейному психологу – одну семью. 

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