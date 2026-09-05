Археологические раскопки в Псковской области скорректировали представления о пути «из варяг в греки»

18:19, 05 сентября 2026, ПАИ

В Псковской историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва прошла лекция о результатах исследований следов торгово-ремесленного поселения эпохи викингов в селе Горожане в Новосокольническом округе. Лекцию прочитал руководитель Псковской областной археологической экспедиции Александр Михайлов, сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Изучение поселения, расположенного вдали от водных магистралей, началось в 2016 году. Раскопки показали, что люди поселились здесь в конце IX века. Поселение насчитывало 150–200 жителей, среди которых были ремесленники: кузнецы, ювелиры и косторезы.

Учёные установили, что древние местные металлурги владели технологиями сплавов, в том числе смешивали железо с марганцем для получения стали. Огонь, который уничтожил посёлок, мог быть связан с событиями 1021 года, когда полоцкий князь Брячислав Изяславич воевал с Ярославом Мудрым. При одном из пожаров погибла женщина, её останки передали для ДНК-анализа в Москву.

Среди находок – фальшивый дирхем, колодец X века (возможно, первый известный на Северо-Западе) и яма, которую в конце X века использовали для сброса мусора. Там же обнаружены останки младенца и лошади. На основе найденных костей установлен рацион жителей: его основу составляла свинина.

Главный вывод экспедиции – переосмысление торговых путей. Поселение Горожане подтверждает, что путь «из варяг в греки» был не только речным, но и сухопутным. В Дании на научном конгрессе был представлен доклад, посвящённый этому поселению.