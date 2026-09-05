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«Будем жить!»: бывшая узница концлагерей Галина Михайлова из Острова отметила 88-летие

88-летие отметила бывшая несовершеннолетняя узница концлагерей Галина Михайлова из Острова. Об этом сообщает газета «Островские вести».

Галина Михайлова. Фото Анастасии Гольцман

«Родом я из Идрицы. Когда началась война, немцы организовали на территории нашего местного аэродрома концлагерь. В 1943 году в него попали и мы с мамой. О том периоде я помню немного. Только как там поставили на земле огромный чан и варили суп. Он состоял из гороха и смолы. Я не хотела его даже пробовать, но рядом ходили немцы с овчарками, и мама сказала, что если откажемся есть, они нас сразу же убьют. Чуть позже нас с ней отправили и в Германию. Там детей отделили от взрослых, чтобы потом их поселить в специальном лагере и забрать всю кровь. Рассматривали в качестве донора и меня, но один из гитлеровцев сказал, что с меня и так взять нечего, уж слишком худая, и нас распределили в дом к одному немцу», – рассказала она.

В 1945 году семилетняя Галина вместе с мамой вернулась на Родину, но неприятные известия ждали и там. Оказалось, что их дом немцы сровняли с землёй, оставив от населённого пункта одни развалины. Начались восстановительные работы. Всё взрослое население трудилось без выходных. Галина Михайлова помогала страшим и училась в школе, после окончания которой переехала к старшей сестре в Новосибирск. Там девушка отучилась на кондитера в местном кулинарном техникуме и работала в центральном ресторане, а потом перебралась поближе к дому – в Остров.

Здесь она устроилась в ресторан «Остров», который когда-то располагался возле площади. Сейчас же Галина Михайлова находится на заслуженном отдыхе, но времени зря не теряет, обсуждая как уже в будущем году вновь выйдет в свой огород и займётся хозяйством.

Поздравить ветерана с праздником приехали сотрудники Центра социального обслуживания Островского района. Они вручили поздравительное письмо от президента Российской Федерации Владимира Путина и передали поздравления от первых лиц Псковской области и Островского округа.

«Главное для меня сейчас – это здоровье. Как же хочется ещё пожить и встретиться с вами через два года, уже на 90-летии. Значит будем жить!» – сказала Галина Михайлова.

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