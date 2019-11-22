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Общество

День казачьей культуры пройдёт в Пскове 30 ноября

30 ноября в 16:00 в Доме офицеров состоится концерт в честь Дня казачьей культуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Пред зрителями выступят более 70 артистов из Пскова и области, в репертуаре которых присутствует тема казачества. В частности, прозвучат песни «Шел казак», «В лесу зеленом» и «Загорелась во поле калина». Выступления будут сопровождаться самобытными казачьими танцами.

Кроме того, в рамках концертной программы псковичи смогут познакомиться с мастером декоративно-прикладного творчества, старейшиной псковского казачьего круга Юрием Андреевым. А перед началом концерта гармонист, исполнитель русского фольклора и старинных казачьих песен Андрей Ролецкий проведет игровой мастер-класс, посвященный казачьим играм и забавам.

Организатором мероприятия выступает Псковский областной центр народного творчества при поддержке комитета по культуре Псковской области, партнером концерта является псковский Дом офицеров.

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