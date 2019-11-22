Астероид размером с челябинский метеорит летит к Земле

23:00, 22 ноября 2019, ПАИ

На Землю летит неизвестный астероид, который по размеру сопоставим с челябинским метеоритом, сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора по перспективным программам и науке госкорпорации «Роскосмос» Александра Блошенко.

По его словам, астероид был обнаружен 6 ноября с помощью российских средств наблюдения в районе села Передовое Амурской области. Объект имеет поперечный размер 10-15 метров и находится на гелиоцентрической орбите с периодом обращения 2,89 года. Метеорит периодически сближается с Землей, он уже приблизился к планете на расстояние чуть более 139 тысяч километров.

Александр Блошенко отметил, что размеры астероида сопоставимы с метеоритом, упавшим в районе Челябинска в 2013 году.

Челябинский метеорит упал на Землю 15 февраля 2013 года. Падение объекта диаметром 20 метров сопровождалось серией взрывов. В результате были выбиты стёкла в сотнях тысяч домов Челябинска и окрестных населенных пунктах.