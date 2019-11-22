Программа «Мир без слёз» в Пскове: Детская областная клиническая больница получила 3 млн рублей на новое оборудование

17:34, 22 ноября 2019, ПАИ

21 ноября в рамках благотворительной программы «Мир без слёз» Псковская детская областная клиническая больница получила от банка ВТБ денежный сертификат на сумму 3 млн рублей. На эти средства медучреждение приобретет высокотехнологичное оборудование — наркозно-дыхательный аппарат и инфузионные шприцевые насосы.

«Мир без слёз» — собственная благотворительная программа ВТБ, которая создана для поддержки учреждений детского здравоохранения и повышения качества медицинской помощи детям. В 2019 году запланировано 25 акций — 4 в московских больницах и 21 мероприятие в регионах. За 16 лет действия программы «Мир без слёз» помощь получили сотни детских больниц по всей России. В 2019 году ВТБ выделил более 75 млн рублей на оказание финансовой помощи детским медицинским учреждениям, что почти в два раза больше, чем в 2018 году.

Детская областная клиническая больница Псковской области является многопрофильным лечебным учреждением. В составе учреждения функционирует 3 стационарных отделения и детская консультативная поликлиника.

Главный врач детской областной клинической больницы Аркадий Гохман выразил благодарность ВТБ за возможность участия в программе и рассказал, какое оборудование появится в учреждении: «Сегодня в России реализуется национальный проект по здравоохранению, в рамках которого наша больница получила крупные денежные средства. Бизнес также внес свою лепту. Благодаря программе ВТБ сегодня мы получили сертификат на сумму 3 миллиона рублей. На эти средства больница приобретет наркозно-дыхательный аппарат, который крайне необходим нашим пациентам».

Представитель больницы отдельно поблагодарил организаторов за праздник, который прошел для маленьких пациентов. Популярные герои мультсериала «Маша и Медведь» показали детям интерактивный спектакль, создав атмосферу добра и улыбок. Каждый ребенок получил памятный подарок — сундучок с набором для рисования.

В мероприятии принял участие Юрий Левченко, старший вице-президент банка ВТБ. «ВТБ с 2008 года работает в Псковской области. На протяжении более 10 лет мы не только продуктивно взаимодействуем с клиентами, но и поддерживаем значимые общественные инициативы. Содействие российскому детскому здравоохранению остается одним из приоритетных направлений корпоративной культуры банка. Наша стратегическая задача — развитие бренда ВТБ как социально-ответственного финансового института. Мы благодарны каждому нашему партнеру за эффективное сотрудничество и возможность быть причастными к важному делу в масштабах целой страны», — отметил Юрий Левченко.

Вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев рассказал подробнее про программу «Мир без слёз»: «Медицина — это та область, где усовершенствование технологий постоянно диктует новые требования к оснащению и методам лечения. За 16 лет существования программы благотворительная поддержка оказана сотням больниц по всей России. На вручённые средства руководство больниц приобретает современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет ежегодно спасать тысячи детских жизней».

«Мир без слёз»

Это благотворительная программа банка ВТБ, цель которой — поддержка учреждений детского здравоохранения и повышение качества медицинской помощи детям. Программа работает с 2003 года и носит долгосрочный и адресный характер. В 2018 году программа «Мир без слёз» отметила своё 15-летие. За это время банк оказал помощь сотням детских больниц в 53 регионах России. В рамках программы банк напрямую финансирует приобретение медицинского оборудования, лекарств или расходных материалов по выбору медицинского учреждения.

Банк ВТБ (ПАО)

Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (Группа ВТБ) — международная финансовая группа, предоставляющая широкий спектр финансово-банковских услуг в России, странах СНГ, Западной Европы, Азии и Африки.

Банк ВТБ предоставляет весь спектр банковских услуг через разветвленную региональную сеть. Дочерние организации Группы предоставляют услуги по лизингу, факторингу и другие финансовые услуги. Международная сеть Группы ВТБ насчитывает более 20 банков и финансовых компаний более чем в 20 странах.