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Общество

Псков вошёл в число самых бюджетных направлений для отдыха на Новый год

Псков вошёл в число самых бюджетных направлений, куда можно улететь из Москвы на новогодние праздники. По подсчётам экспертов тревел-агентства Biletix, билеты на самолёт туда и обратно обойдутся в 8 тыс. 400 рублей, пишет RT.

За эти же деньги можно отправиться в Самару, на 200 рублей дешевле обойдётся поездка в Назрань.

В числе самых бюджетных направлений также названы Элиста и Сочи, путешествие куда будет стоить 12 тыс. 700 рублей и 13 тыс. 100 рублей соответственно.

Среди заграничных перелётов самым дешёвым будет путешествие из Москвы в Минск (Белоруссия): билет на самолёт туда и обратно с 29 декабря по 10 января стоит 6 тыс. 600 рублей. На 100 рублей дороже – билет в Ригу (Латвия).

Далее в списке идут Гюмри (Армения) за 11 тыс. рублей, Дебрецен (Венгрия) за 14 тыс. 200 рублей и Стамбул (Турция) за 15 тыс. рублей.

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