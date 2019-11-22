Мужчина обворовал соседа по общежитию в Великих Луках

10:51, 23 ноября 2019, ПАИ

В Великих Луках из комнаты общежития по улице Ставского был похищен рюкзак, в котором лежали документы на имя 43-летнего жителя Великолукского района, мобильный телефон и банковские карты. Сумма ущерба от кражи подсчитывается, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 39-летний мужчина, проживающий в этом же общежитии. Он нигде не работает, ранее был судим.

По факту кражи правоохранители проводят проверку.