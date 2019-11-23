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Общество

К 2025 году в России появится группировка боевых роботов

К 2025 году в России планируется создать группировку многофункциональных роботов, способных решать боевые задачи. Предполагается, что группа до 5 таких машин сможет действовать автономно с минимальной помощью операторов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Взаимодействия группировки роботов отрабатываются на экспериментальной платформе «Маркер». Её в октябре презентовали на Магнитогорском испытательном полигоне робототехнических систем и комплексов. На данный момент времени речь идёт о беспилотных подразделениях из пяти платформ, где каждый робот будет выполнять свои специфические задачи. Также есть план создать транспортно-заправочную машину и машину охранения с высоким уровнем автономности.

Источник РИА Новости отметил, что стоит задача с 2020 года начать формирование группировок роботов. «К 2025 году мы должны эту задачу в фундаментальном и опытно-конструкторском плане закрыть, а потом уже перейти к интеграции этих роботизированных группировок в существующую автоматизированную систему управления Вооруженных сил», - отметил он.

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