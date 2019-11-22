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ФОТОФАКТ: У памятника солдату Первой мировой в Пскове вновь пытались отломать штык

Фото из группы «Инцидент. Псков»

Вандалы вновь пытались отломать штык у памятника солдату Первой мировой войны, который установлен на набережной реки Великой в Пскове. Фотография с надломленным штыком 23 ноября размещена в группе «Инцидент. Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

«Кто-то опять поломал штык-нож у памятника», - подписал снимок анонимный автор.

Штык у монумента на набережной уже неоднократно привлекал вандалов. Памятник солдату Первой мировой войны дважды был повреждён в 2015 году. 9 августа отломанный штык обнаружил пскович, который передал его в близлежащее кафе. Через несколько дней монумент отреставрировали.  После этого рядом установили камеру видеонаблюдения, однако через месяц памятник вновь был повреждён.

В мае этого года вандалы повредили штык, но отломать его окончательно не смогли.

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