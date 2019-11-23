Правозащитный центр откроет «Единая Россия»

16:05, 23 ноября 2019, ПАИ

Партия «Единая Россия» откроет Правозащитный центр, связаться с которым можно будет через общественные приёмные партии. Об этом объявил лидер «Единой России», председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев на съезде партии 23 ноября в Москве, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что партийцы должны усилить работу по защите прав граждан. Он отметил, что в перспективе могут появится межрегиональные представительства Правозащитного центра. «Нужно эту работу наладить, защищая фундаментальные права граждан», - сказал глава государства.

Он также заявил, что, если человек столкнулся с несправедливостью или неуважением со стороны членов «Единой России», он сможет обратиться в партийную Комиссию по этике, заработавшую в этом году. Обращения туда можно направить через вкладку на сайте партии. За девять месяцев поступило более 150 заявлений. «Мы и дальше будем следить за тем, как ведут себя члены партии. Реакция на нарушения этических норм будет жесткой и незамедлительной. Вплоть до исключения из партии», - заявил Дмитрий Медведев.