40 барабанов задержали на границе в Псковской области

16:31, 23 ноября 2019, ПАИ

40 деревянных барабанов для наматывания кабеля задержали на границе в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Барабаны перевозились в разобранном виде из Белоруссии в адрес юридического лица, зарегистрированного в Пскове. Машина ехала через пункт пропуска Лобок в Невельском районе. На груз не было фитосанитарного сертификата, подтверждающего происхождение, безопасность и фитосанитарное состояние подкарантинной продукции.

В итоге специалисты Россельхознадзора запретили ввоз барабанов на территорию России.