Александр Котов: «Единая Россия» принимает решения на перспективу

17:03, 23 ноября 2019, ПАИ

Заместитель секретаря Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Котов заявил, что партия принимает решения, которые будут работать на перспективу. Об этом он заявил по итогам XIX съезда «Единой России», который состоялся 23 ноября в Москве, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

Александр Котов отметил, что на съезде было принято много решений, одно их них, в частности, - еще раз переформатировать партийные проекты, уменьшить их количество, объединив по пяти направлениям, увязав их с приоритетными нацпроектами. «Мы в региональном отделении тоже поработаем над этим, переформатируем партийные проекты, а также будем осуществлять контроль за реализацией нацпроектов, используя партийный ресурс», - сказал заместитель секретаря регионального отделения партии.

Он отметил, что в работе съезда принял участие президент России Владимир Путин. «Президент поблагодарил партию за то, что на протяжении целого ряда лет эта ведущая политическая сила в стране оказывает поддержку всем инициативам президента. Зачастую нам приходится принимать и непопулярные решения, что отражается в рейтинге доверия партии. Но мы понимаем, что это решения, которые будут работать на перспективу и приведут к улучшению жизни людей», - уверен Александр Котов.