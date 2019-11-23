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Общество

Михаил Ведерников: Принципами, озвученными президентом и главой Правительства, мы руководствуемся

Принципами, которые озвучили на съезде «Единой России» президент России Владимир Путин и глава Правительства РФ Дмитрий Медведев, власти Псковской области руководствуются и будут руководствоваться в своей работе. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников по итогам пленарного заседания съезда «Единой России» 23 ноября в Москве, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

«Очень важно, что и президент, и председатель партии, председатель Правительства сказали о том, что «Единая Россия» остается ведущей политической силой страны. Особый акцент они сделали на том, что повышенное внимание необходимо уделять проблемам людей, а также проявлять нетерпение к тем чиновникам, кто свои интересы ставит выше интересов граждан», - отметил Михаил Ведерников.

В работе съезда участвовали несколько тысяч человек: высшее руководство «Единой России», члены Правительства РФ, губернаторы, депутаты Государственной Думы, сенаторы.

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