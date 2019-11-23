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Общество

Почти 30 поручений дал Михаил Ведерников после встречи с активом Палкинского района

Почти 30 поручений дал губернатор Псковской области Михаил Ведерников после встречи с активом Палкинского района. Об этом глава региона сообщил на своей странице в Instagram.

Он отметил, что с активом муниципалитета состоялся открытый, честный и заинтересованный разговор. «Из первых уст получил информацию о проблемных точках, сложностях с дорогой, отсутствии освещения в населённых пунктах, затруднениях, с которыми сталкиваются фермеры и сельхозкооперативы. Важно, что участники встречи не просто обозначали проблемы, но и предлагали пути решения», - подчеркнул губернатор.

«В итоге дал почти три десятка поручений. Постараемся помочь по максимуму сил, средств и возможностей», - пообещал Михаил Ведерников.

Он добавил, что один из вопросов касался кадастровой стоимости участков. «В следующем году будем проводить комплексную работу, чтобы решить эту проблему для всей Псковской области», - сообщил губернатор.

Отдельно он отметил работу главы Палкинского района Евгения Седова. «Молодой, энергичный и эффективный руководитель, который живет интересами жителей, искренне и с полной самоотдачей работает на благо района!» - заключил Михаил Ведерников.

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