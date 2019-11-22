На год ограничил суд свободу жителя Ленобласти за угон машины в Псковской области

20:05, 23 ноября 2019, ПАИ

На год ограничил суд свободу жителя Сланцевского района Ленинградской области за угон автомобиля в Гдовском районе Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Гдовского района.

Преступление мужчина совершил 2 сентября в деревне Вейно Гдовского района. После совместного распития спиртного с мужем собственницы автомобиля, он сел за руль «Нивы» и отправился в деревню Выскатка Сланцевского района. В пути он не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и получила технические повреждения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).

Приговор суда не вступил в законную силу.