Жителю Гдовского района запретили посещать места продажи алкоголя в розлив

20:19, 23 ноября 2019, ПАИ

Жителю Гдовского района запретили посещать расположенные на территории муниципалитета места, где в розлив продаётся алкоголь. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Гдовского района, такое решение принял мировой судья судебного участка №3.

Мужчина был приговорён к 8 месяцам ограничения свободы, но проигнорировал порядок и условия отбывания наказания. За это его привлекли к административной ответственности по статье 20.20 КоАП РФ.

Затем, после обращения УФСИН по Псковской области, гдовича ограничили в возможности посещать места, где можно купить спиртное в розлив.