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Общество

Первая конференция регентов, руководителей хоров воскресных школ и церковных певчих пройдет в Псковской области

Первая научно-практическая конференция регентов, руководителей хоров воскресных школ и церковных певчих пройдет в Псковской области 26-27 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.

26 ноября в Печорах в паломническом центре (улица Юрьевская, 82А) в 11:30 к гостям с приветственным словом обратится митрополит Псковский и Порховский Тихон, а затем прозвучат доклады участников. В этот же день пройдет открытая репетиция регента Псково-Печерского монастыря, художественного руководителя Сводного хора Псковской области, диакона Александра Амерханова.

27 ноября в 11:00 в Пскове в концертном зале Дома офицеров пройдет семинар «Осторожно, детский голос!», куда приглашены педагоги воскресных и музыкальных школ региона. Отмечается, что участники получат комплект учебно-методических пособий, изготовленных специально для конференции.

Планируется, что в конференции примут участие примерно 50 человек со всей области, а также известные профильные специалисты. Так, с докладом «Сохранение голоса юного певца» перед участниками выступит врач-фониатр, кандидат медицинских наук, доцент Академии хорового искусства имени Попова Наталья Оленчик. В рамках второго дня конференции будет заслушан доклад «О принципах выбора репертуара для различных возрастных групп детских хоров» кандидата искусствоведения, доцента Московской консерватории, члена Союза композиторов России Юлии Тихоновой.

Мероприятие состоится в рамках реализации национального проекта «Культура» при поддержке министерства культуры России, комитета по культуре Псковской области, Псковского областного центра народного творчества и Псковской митрополии.

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