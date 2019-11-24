Александру Невскому посвятили кинофестиваль в Нижегородской области

10:19, 24 ноября 2019, ПАИ

20 фильмов в жанре патриотического и семейного кино представили на первом фестивале короткометражного кино в Городце Нижегородской области. Как пишет ТАСС, кинофестиваль посвятили князю Александру Невскому.

«Выбор Городца не случаен: в 2021 году мы будем отмечать не только 800-летие Нижнего Новгорода, но также и 800 лет со дня рождения князя Александра Невского, который в Городце принял монашеский постриг и умер. Здесь же он сказал свои очень важные слова: «Всем русичам жить одним сердцем», - рассказала заместитель министра культуры региона Алла Забегалова.

На фестивале определят победителей в пяти номинациях, в том числе за лучший фильм, режиссуру и операторскую работу. Городецкий фестиваль включен в программу празднования 800-летия Александра Невского.

О проектах, которые будут реализованы в Псковской области к празднованию 800-летия Александра Невского, можно узнать здесь>>>