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Общество

Псковстат: Более 130 тысяч женщин репродуктивного возраста проживало в Псковской области в начале 2019 года

133,6 тыс. женщин репродуктивного возраста проживало в Псковской области в начале 2019 года (21,1% всего населения). Из них в наиболее активном детородном возрасте (20-34 года) находилось 54,8 тыс. женщин, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковстата.

В 2018 году удельный вес младенцев, рожденных женщинами данного возраста, составил 78,8% от общего количества родившихся.

Согласно статистике, в прошлом году матерями впервые стало 2,2 тысячи женщин. У молодых мам в возрасте до 20 лет родилось 186 детей (3,2% от всех родившихся), у женщин 20-34 лет – 1,9 тысячи младенцев (31,9%), у новоиспеченных мам 35 лет и старше – 159 (2,7%).

Кроме этого, в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, отмечалось повышение рождаемости у женщин 30-34 лет (на 1,6%), 33-39 лет – на 11,6%. Из числа женщин, родивших в прошлом году, самой старшей было 49 лет.

В Псковстате пояснили, что более полная и точная информация о социально-демографических характеристиках всех категорий населения будет получена после проведения Всероссийской переписи населения 2020 года.

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