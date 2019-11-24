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Общество

Елена Бибикова: Материнство наполняет сердце женщины великой радостью

Член Совета Федерации Елена Бибикова поздравила жительниц Псковской области с Днём матери, который отмечается 24 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате сенатора.

«Для каждого из нас мама — самый близкий, любимый и дорогой человек, ее нежность и забота, поддержка и понимание сопровождают нас с самого рождения, а свет ее любви согревает на всем жизненном пути, – отметила она. – Мама радуется нашим успехам и утешает в невзгодах, ее образ для нас – олицетворение беспредельного добра и милосердия. Именно мама показывает нам пример высокой нравственности и чистоты, учит видеть свои способности и таланты, быть требовательными к себе и внимательными, и чуткими к людям».

По мнению Елены Бибиковой, безусловная материнская любовь делает человека счастливым, придает силы в самых сложных испытаниях.

«Материнство наполняет сердце женщины великой радостью и счастьем, и в то же время это огромная ответственность, ежедневный труд и самопожертвование ради благополучия и здоровья детей, их безоблачного будущего», – подчеркнула сенатор.

По ее словам, сегодняшний день напоминает о важности высокой роли матери в жизни каждого человека и всего общества, ее незаменимом вкладе в сохранение традиционных семейных устоев и духовно-нравственных ценностей как основы успеха и процветания страны.

«Искренне желаю, чтобы ваши дети окружали вас вниманием, радовали успехами и достижениями, честными и благородными поступками», – добавила Елена Бибикова и пожелала матерям счастья, крепкого здоровья и семейного благополучия.

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