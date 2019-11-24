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Общество

Митрополит Тихон стал героем документального фильма из цикла «Лица церкви»

Митрополит Тихон в документальном фильме из цикла "Лица церкви"

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) стал героем документального фильма из цикла «Лица церкви», который опубликован на YouTube-канале «Jesus-Portal».

Митрополит Тихон рассказал о монашестве, восстановлении Сретенского монастыря и открытии Сретенской семинарии, резких поворотах на жизненном пути, а также о том, как принимать радость и скорбь с благодарностью.

Цикл «Лица церкви» является совместным проектом портала «Иисус» и телеканала «Спас».

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