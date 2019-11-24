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Общество

ОНФ проводит общественную встречу с представителями завода «Титан-Полимер» в Пскове

Региональное отделение Общероссийского народного фронта проводит встречу с представителями завода «Титан-Полимер» в Пскове 24 ноября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава регионального ОНФ, вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко отметил, что встреча пройдет в рамках открытого диалога между представителями завода, людьми, проживающими на территории Пскова и района, и теми, кто «высказывает определенную обеспокоенность относительно реализации на территории Псковской области этого инвестиционного проекта».

«То, что представители завода, органы исполнительной и законодательной властей, общественные организации, органы местного самоуправления участвуют в этом, говорит о том, что тема строительства завода «Титан-Полимер» на Псковской земле очень актуальна», - добавил он.

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