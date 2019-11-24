Директор завода «Титан-Полимер» призвал псковичей не питаться слухами, а задавать вопросы напрямую

13:26, 24 ноября 2019, ПАИ

Директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко призвал псковичей «не питаться слухами, а задавать вопросы напрямую». «Я бы очень вас просил быть предельно честными: если не владеете информацией, то задайте вопрос - я отвечу», - обратился он к участникам встречи, посвящённой строительству предприятия в ОЭЗ «Моглино». Она проходит в Пскове 24 ноября.

«Люди пришли к нам, к псковичам, хотя могли бы не советоваться с нами», - обратил внимание участников встречи депутат Псковской городской Думы Олег Брячак, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Он предложил руководству предприятия чаще «выходить к людям», чтобы не было различных «инсинуаций».

Олег Брячак также отметил, что если вопросы экологии на будущем заводе будут соблюдены, то никаких вопросов по поводу строительства предприятия быть не может.

«Рабочие места будут, вода очищаться будет. Таких предприятий у нас было немного, - заявил парламентарий. – И рабочие места нужны, и налоги нужны, и экология нужна. Если экологические составляющие будут, то почему нет?»

Вопрос строительства предприятия обсуждается жителями региона на протяжении года. Различные политические силы используют его в своих интересах, поднимают тему на массовых мероприятиях.

Руководство компании в целях снижения остроты приняло решение о проведении открытой встречи с общественностью и представителями политических движений 24 ноября, чтобы ответить на все вопросы и обнародовать данные имеющихся экспертных оценок.

Предприятие планируют возвести в Псковском районе. Первую очередь намерены сдать в 2021 году.