Дед Мороз назвал самые популярные подарки российских детей
Электросамокаты - вот один из самых популярных подарков, о которых пишут дети Деду Морозу в Великий Устюг. Годом ранее это были гироскутеры, квадрокоптеры, сообщает РИА Новости. Дед Мороз традиционно совершает поездки по стране, вручает подарки. В этом году он уже передал около 320 тонн таких новогодних сюрпризов.
Он рассказал, что в письмах в основном просят привезти «все, что самое модное и новое для детей и взрослых». «Другой вопрос - насколько это полезно и на самом деле нужно», - добавил Дед Мороз.
Перечислил он и самые неожиданные подарки. Так, это были хвост русалки,крылья бабочки и поход на балет.
«В прошлом году мальчик, который жил с бабушкой и дедушкой, для бабушки попросил ящик яблок, а для деда тёплые валенки. А для себя просто курточку», - рассказал Дед Мороз.