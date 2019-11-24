Елена Косенкова порекомендовала руководству «Титан-Полимера» продумать вопрос о жилье для сотрудников

14:26, 24 ноября 2019, ПАИ

В Пскове 24 ноября обсуждается проект строительства нового предприятия ГК «Титан». Первую очередь (производство БОПЭТ-пленки) планируется сдать в 2021 году. На встрече с жителями области представители компании отвечают на вопросы, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Елена Косенкова, директор предприятия «Славянка», председатель регионального Союза пенсионеров заявила, что эта встреча является «историческим событием».

«Сегодня для нас историческое событие, по итогам мы будем понимать содержание вопроса. Встреча должна бы быть значительно раньше, до разработки проекта. Нас должны были собрать и поговорить», - отметила она.

Елена Косенкова подчеркнула, что наличие в регионе особой экономической зоны значительно повышает возможности субъекта в привлечении инвестиций, и как следствие - в экономическом развитии. «И то, что сегодня наши уважаемые коллеги собираются сделать [строительство «Титан-Полимера" - ПАИ.], это тоже очень хорошее дело. Это поднимет наш регион еще выше, если у нас будет такой огромный завод», - сказала она.

«Но есть масса вопросов, в которых мы чувствуем, что для нас может быть что-то нехорошее. Экология, например», - добавила она.

Елена Косенкова обратила внимание на обсуждаемые в рамках года экологии вопросы выпуска пленки и пластика в целом в мире. «Вы будете выпускать пленку. Пленка через сколько лет уничтожается? 100 лет? Не получится, что вы откроете производство, а через несколько лет закроете в связи с экологическим запретом на производство пленки», - поинтересовалась она.

Представители компании подчеркнули, что на предприятии будут производить материалы, востребованные, в том числе, в медицине. Спрос на них не исчезнет пока не будут изобретены альтернативные материалы.

«Вы возьмете 350 человек. Почему вы не продумали вопрос об общежитии для них», - поинтересовалась Елена Косенкова. В качестве примера она привела собственное предприятие в Великих Луках, где для сотрудников действует общежитие.

В ответ Герман Петрушко, руководитель «Титан-Полимера» пояснил, что «предприятие опирается на местные кадры, местную рабочую силу». И одним из направлений станет предоставление рабочих мест для жителей Псковского района, например, поселка Тямша. В этом случае не требуется создавать общежитие, персонал сможет добираться на работу менее чем за полчаса.

При этом все привлеченные специалисты пройдут обучение, к примеру, в ближайшее время в Италию отправятся 8 будущих сотрудников.

«Нужен толчок для развития псковского региона» - отметил он. ​

Завод планируется построить в ОЭЗ «Моглино». Объемы инвестиций составляют около 13 млрд рублей.