ТОП-10 изменений в ОГЭ: Какие новые задания включены в экзамены для школьников в 2020 году

15:55, 24 ноября 2019, ПАИ

Утверждены изменения в Основной государственный экзамен 2020 года, пишет «Российская газета». Так, в задания по математике включили новый блок практико-ориентированных задач 1-5, а в русском языке изменено количество заданий с 15 до 9, изменен первичный балл за выполнение работы с 39 до 33. При этом экзамен по русскому языку состоит теперь из трех частей: сжатое изложение, задания на разные разделы русского языка и сочинение-рассуждение.

Отмечается, что сильно изменился экзамен по обществознанию – количество заданий сократилось с 31 до 24, а максимальный первичный балл уменьшился с 39 до 35. Экзамен проверяет в первую очередь умения ученика.

По истории изменили структуру экзаменационной модели ОГЭ. Теперь экзамен нацелен не на проверку знаний, а на проверку умений. Но есть и задания, которые были и в прежнем варианте.

В экзамене по информатике расширили набор заданий, выполняемых на компьютере - появилось три новых. Сократили количество заданий по биологии с 32 до 30.

В испытании по химии увеличена доля заданий с множественным выбором ответа и заданий на установление соответствия между позициями двух множеств. Помимо этого, добавлено задание на проверку умения работать с текстовой информацией.

Экзамен по физике также нацелили на проверку умений. Изменились требования к выполнению экспериментальных заданий и ввели новые критерии оценивания выполнения этих заданий.

А в заданиях по географии появился мини-тест из трех заданий, который нацелен на проверку умений работы с текстом географического содержания, систематизировать, анализировать.

В английском языке изменились разделы «Задания по чтению» и «Задания по говорению», а также уменьшили объем текста для чтения к заданиям на определение соответствия утверждений прочитанному тексту.