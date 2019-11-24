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Общество

На 15% выросло количество обращений в социальных сетях к властям от жителей Псковской области

На 15% увеличилось количество обращений в социальных сетях к властям от жителей Псковской области по сравнению с прошлой рабочей неделей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, с 18 по 22 ноября количество обращений превысило 320, при этом 130 из них приходились на Псков.

Отмечается, что больше всего жалоб поступило на ремонт и обслуживание дорог. Удалось решить около 70% проблемных вопросов. Среднее время ответа органов исполнительной власти на обращения жителей региона в соцсетях составило около 7 часов 20 минут.

Неделей ранее – с 11 по 15 ноября – основными темами стали состояние дорог, благоустройство и работа общественного транспорта. В этот период среднее время ответа на обращение составило 9 часов 30 минут.

Обработкой обращений и жалоб в социальных сетях занимались региональные операторы программы «Инцидент менеджмент», добавили в пресс-службе.

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