Елена Полонская: Родительский труд, особенно материнский, трудно переоценить

17:59, 24 ноября 2019, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская поздравила псковичей с Днем матери, который отмечается 24 ноября. Поздравление опубликовано на странице главы города с социальной сети Facebook.

«Мамы и бабушки! Сердечно поздравляю вас с Днем матери. Это один из самых трогательных дней в году, когда каждый ребенок говорит своей маме теплые слова благодарности за то, что дала жизнь, за поддержку и помощь, за понимание, нежность и любовь», – отметила Елена Полонская.

Глава Пскова подчеркнула, что родительский труд, особенно материнский, трудно переоценить. «Мы вкладываем в наших детей частичку себя, своего сердца, мы видим в них смысл нашей жизни, наше продолжение. Мы искренне любим их такими, какие они есть, радуемся их победам, разделяем неудачи. И дети платят нам сторицей. Их беззаветная любовь к маме идет с ними по жизни. Не случайно мама - это первое слово в жизни каждого человека», – добавила она.

Елена Полонская пожелала матерям женского счастья, семейного благополучия, здоровья, любить и быть любимыми.