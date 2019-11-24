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Общество

ФОТОФАКТ: Снега еще нет, а в Печорском районе фотографируют сугробы и сосульки

В Псковской области зима в этом году не торопится вступать в свои права. На улице только в последние несколько дней столбики термометров опустились ниже нуля. Но снега все еще нет. 

Однако это не мешает жителям Печорского района делиться фотографиями сугробов и сосулек. 

В Мальской долине такую картину помогли сделать снежные пушки, которыми традиционно обстреливают горнолыжный склон перед началом сезона. В этот раз, как сообщили авторы снимков, ветер дул в сторону построек, что и создало волшебные пейзажи с сугробами и сосульками. 

 

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