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Общество

Городские власти обезопасили надземный газопровод на улице Инженерной в Пскове

Фото авторов обращения к главе региона на сайте губернатор60.рф

Городские власти приняли меры к покраске надземного газопровода, расположенного у дома № 90 на улице Инженерной в Пскове, сообщается на сайте губернатор60.рф.

Жильцы дома в своем обращении к губернатору Михаилу Ведерникову указывали на то, что опасаются возможной аварии с выходящей у земли газовой трубой, которую могут зацепить проезжающие автомашины.

Фото авторов обращения к главе региона на сайте губернатор60.рф

Отмечается, что кроме покраски газопровода, приняты меры по обеспечению его сохранности – установлено ограждение.

«Спасибо большое за оперативную помощь. Трубу покрасили и сделали вот такое ограждение. Надеемся, что оно поможет избежать столкновения машин с газовой трубой», – написала проживающая в указанном доме женщина.

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