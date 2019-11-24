Городские власти обезопасили надземный газопровод на улице Инженерной в Пскове

19:48, 24 ноября 2019, ПАИ

Городские власти приняли меры к покраске надземного газопровода, расположенного у дома № 90 на улице Инженерной в Пскове, сообщается на сайте губернатор60.рф.

Жильцы дома в своем обращении к губернатору Михаилу Ведерникову указывали на то, что опасаются возможной аварии с выходящей у земли газовой трубой, которую могут зацепить проезжающие автомашины.

Отмечается, что кроме покраски газопровода, приняты меры по обеспечению его сохранности – установлено ограждение.

«Спасибо большое за оперативную помощь. Трубу покрасили и сделали вот такое ограждение. Надеемся, что оно поможет избежать столкновения машин с газовой трубой», – написала проживающая в указанном доме женщина.