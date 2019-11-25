Губернатор Псковской области: Я исходя из своей веры принимаю все решения

22:28, 24 ноября 2019, ПАИ

«Я исходя из своей веры принимаю все решения. Это привычно», – сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире авторской программы «Парсуна» Владимира Легойды на телеканале «Спас».

Глава региона рассказал, что бывший настоятель Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря архимандрит Тихон (Секретарёв) на одной из встреч подарил ему православный календарь. «Он сказал, что если хочешь, чтобы Господь тебе помогал в твоих делах, ты постарайся планировать мероприятия, свое участие в каких-то событиях с учетом православного календаря. По возможности, я стараюсь этим руководствоваться», – отметил Михаил Ведерников.

Также губернатор акцентировал внимание на том, что очень часто обсуждает с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном (Шевкуновым) большое количество вопросов, которые не всегда лежат только в плоскости государства или церкви.

Кроме этого, Михаил Ведерников рассказал о следовании поговорке. «Важно не менять походку. В независимости от того, в каком ты кресле находишься или ты без кресла вообще. Если человек не меняет походку – он настоящий человек, с ним можно разговаривать, с ним можно иметь дела, ему можно верить», – добавил глава региона.