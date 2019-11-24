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У псковича в Санкт-Петербурге случайные знакомые украли два телефона, перстень и банковскую карту

Около 32 тысяч составил ущерб жителя Пскова после поездки в Санкт-Петербург. Именно на эту сумму у него пропали вещи. В перечень вошли золотой перстень-печатка с камнями, банковская карта, два мобильных телефона. С банковской карты, кстати, позднее были списаны 7000 рублей, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Псковичу около 40 лет, работает в региональном представительстве федерального ведомства. Он приехал на выходные, остановился в гостинице. В Воронихинском сквере познакомился с двумя мужчинами. Позднее он рассказал следователям, что мужчинам на вид примерно 30-35 лет. Новых знакомых пскович пригласил к себе в номер.

После их ухода он и обнаружил пропажу. Пришлось обращаться в полицию. Сейчас мужчин, которых подозревают в краже, ищут. 

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