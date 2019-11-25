Михаил Ведерников: Если правильно выстроить командную работу – можно достичь результата

23:30, 24 ноября 2019, ПАИ

«Если правильно выстроить командную работу, правильно участвовать в федеральных программах и, самое главное, эффективно использовать средства в регионе, тогда можно результата достичь», – сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире авторской программы «Парсуна» Владимира Легойды на телеканале «Спас» 24 ноября.

«Есть надежда и вера в то, что я и те, кто мне помогают, смогут сделать так, чтобы условия жизни в Псковской области были такими, чтобы люди не уезжали, и Псковская область была привлекательна как постоянное место жительства для людей из других регионов и, в том числе, для наших соотечественников, которые сегодня проживают за границей», – рассказал губернатор.

Также Михаил Ведерников отметил, что не согласен с тем, что «чиновник априори виноват». «Это не так. У нас подавляющее большинство порядочных людей работает. Я хочу сказать, в администрации Псковской области, что важно, очень много людей местных, которые в Пскове родились, коренных уроженцев Псковской области. Они работают не за деньги. В первую очередь, они работают по призванию. И мне кажется, что удалось сформировать этот дух и поддерживать его. Они чувствуют, что сейчас работают в эпоху перемен. Чувствуют, что они – часть большой команды, у которой есть шанс изменить регион», – добавил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что такой дух дорогого стоит. «У людей горят глаза, они чувствуют себя частью чего-то большого. К этому тоже нужно относиться с уважением. Я бы очень хотел, чтобы жители Псковской области тоже это понимали и ценили», – уточнил он.

Помимо этого, Михаил Ведерников акцентировал внимание на том, что надо быть честным с людьми и открытым, проявлять терпение в общении с ними. «Потому что все люди разные. Даже когда ты понимаешь, что тебе говорят не то, не про то и уже четвертый раз по одному и тому же кругу, то должен понимать, что не имеешь права как-то остановить, проявить неуважение», – отметил губернатор.

«Это одна из составляющих необходимого набора качеств любого руководителя. Здесь ты должен понимать – если готов к себе с терпением относиться, к людям относиться с терпением, тогда себя можно на этой работе пробовать. Если нет – лучше за это не браться, ничего хорошего из этого не будет. Это особая ответственность», – заключил Михаил Ведерников.