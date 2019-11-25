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Общество

Псковский губернатор: Если будет поддержка президента и доверие людей, пойду на второй срок и отработаю еще 5 лет

Михаил Ведерников. Фото пресс-службы администрации Псковской области

«Если будет в этом необходимость, если будет поддержка президента и, самое главное, доверие людей, я абсолютно спокойно пойду на второй срок и отработаю еще 5 лет», – сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире авторской программы «Парсуна» Владимира Легойды на телеканале «Спас» 24 ноября.

«Очень хочу весь [губернаторский] срок отработать, – рассказал он. –  Если раньше будут предложения по перемещениям, я очень настойчиво буду отказываться. Потому что важно реализовать то, что ты задумал. Для себя – как для руководителя, как для личности – очень важно получать законченный опыт».

«У меня абсолютно нет чувства временщика», – пояснил губернатор. При этом он уточнил, что не будет всю жизнь жить в Псковской области.

Также Михаил Ведерников отметил, что каждое утро начинает с молитвы. «Я прошу: «Господи, дай мне прожить этот день во славу Божию, во имя России и на благо жителей Псковской области». Когда мне сложно, я всё время это про себя повторяю», – добавил глава региона.

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