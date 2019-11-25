До 20 лет тюрьмы грозит супругам из Пскова за сбыт амфетамина

09:05, 25 ноября 2019, ПАИ

До 20 лет тюрьмы грозит супругам из Пскова за незаконный сбыт психотропных веществ в крупном размере (часть 4 статьи 228.1 УК РФ), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В 2011 году один из супругов самостоятельно, а также трижды в январе 2019 года по предварительному сговору со своей женой незаконно сбыли психотропное вещество — амфетамин — в крупном размере.

Помимо этого, в 2016 и 2018 годах обвиняемый организовал совершение двумя псковичами двух поджогов шиномонтажного павильона на улице Западной в Пскове и поджога кафе в Печорах. Отмечается, что один из них незаконно приобрел, носил, хранил и в дальнейшем передал своему знакомому пистолет, переделанный из газового в огнестрельный.

Уголовное дело рассмотрит Псковский городской суд, добавили в ведомстве.