Рваные раны лица и перелом получила псковичка в ДТП на улице Кузбасской Дивизии

09:28, 25 ноября 2019, ПАИ

37-летняя женщина пострадала в дорожно-транспортном происшествии 22 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Авария произошла около 19:00 у дома № 50 на улице Кузбасской Дивизии в Пскове, Автомобиль Mazda под управлением 36-летнего мужчины сбил 37-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Псковичку госпитализировали с переломом бедра и рваными ранами лица. Водитель был в трезв.

Еще один наезд на пешехода произошел в Великих Луках у дома № 15\2 на проспекте Гагарина 23 ноября около 4:00. Автомобиль Lada Granta под управлением 51-летнего водителя наехал на 58-летнего мужчину, который также пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода.

Пешехода отправили в больницу с множественными переломами ребер. Водитель был трезвым. По всем фактам дорожно-транспортных происшествий проводятся проверки, добавили в ведомстве.