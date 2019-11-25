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Общество

Ожоги спины получил мужчина в результате пожара в доме в Островском районе

60-летний мужчина пострадал в результате пожара в своем доме в Островском районе 24 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сигнал о том, что в деревне Ан-Губа Бережанской волости горит дом, поступил дежурному в 21:46. Огонь уничтожил дом и хозяйственную постройку. Собственника жилища госпитализировали в больницу с ожогами спины 1-й и 2-й степеней. Предположительная причина возгорания — нарушение правил безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

В тот же день в 9:30 в деревне Мигушино Невельского района сгорел жилой дом из-за короткого замыкания электропроводки в чердачном помещении. Еще один жилой огонь уничтожил дом в деревне Пучнино Себежского района. Пожар случился 23 ноября в 19:40 из-за неисправности печного оборудования.

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