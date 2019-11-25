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Общество

Восемь бань горели в Псковской области в выходные дни

Восемь бань горели в Псковской области на прошедших выходных 23-24 ноября. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, основной причиной пожаров стали нарушения правил эксплуатации при устройстве и эксплуатации печей.

Так, 23 ноября в 16:45 на улице Зеленой в поселке Пригородном, расположенным рядом с Дно, в бане сгорела кровля. В тот же день в 19:31 в деревне Гороховое Озеро Островского района в помещении бани выгорело потолочное перекрытие. Еще одна баня была уничтожена огнём на улице Торфянников в Пыталово.

24 ноября в 8:29 сгорела баня в деревне Елины Островского района. В 15:02 горела баня в деревне Морозовка Себежского района — в этом случае причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем собственницы.

В 19:40 произошли сразу два пожара в банях: в Порхове на улице Победы горела сажа в дымоходе, в деревне Полна Гдовского района из-за короткого замыкания электропроводки строение уничтожено полностью.

В 20:02 в поселке Идрица Себежского района огонь повредил кровлю и стены бани. Кроме этого, в 5:26 в деревне Власково Великолукского района из-за неосторожного обращения с огнем сгорел сарай.

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