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Общество

Псковские пряники представят на международном фестивале

Пряники из Псковской области представят на V Международном фестивале «Мир пряника», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В рамках фестиваля, который состоится 30 декабря и 1 декабря в Санкт-Петербурге, пройдут международный конкурс «Пряничный город» и II Чемпионат России по печатному прянику.

Так, псковичка Алена Ефремова и жительница Струг Красных Юлия Егорова представят пряничные экспонаты на конкурсе «Пряничный город», а мастерская Юлии Матвеевой из деревни Бугрово Пушкиногорского района примет участие в чемпионате по печатному прянику.

В международном фестивале «Мир пряника» примут участие представители из более 80 городов России и 20 стран.

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