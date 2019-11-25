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Общество

Около 27 тысяч рублей сняли мошенники с двух карт великолукской пенсионерки

21 ноября в Великих Луках мошенники сняли с двух банковских карт 68-летней пенсионерки - дебетовой и кредитной - около 27 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Великолучанке на мобильный телефон позвонили неизвестные мужчина и женщина и представились сотрудниками службы безопасности одного из банков. Они попросили пенсионерку уточнить реквизиты карт чтобы, якобы, избежать несанкционированного доступа и последующего списания денежных средств. Великолучанка назвала данные и через некоторые время с карт списались деньги.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

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