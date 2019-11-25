Великолучанка о конкурсе работников сферы молодёжной политики: Я прошла все испытания

15:24, 25 ноября 2019, ПАИ

Заместитель начальника управления образования администрации Великих Лук Светлана Белюкова приняла участие в финале всероссийского конкурса на лучшего работника сферы государственной молодежной политики, где она представляла Псковскую область. В беседе с корреспондентом Псковского агентства информации Светлана Белюкова сообщила, что она получила диплом участника, но, к сожалению, войти в тройку победителей в номинации «Руководитель органа исполнительной власти муниципального образования субъекта Российской Федерации, реализующего государственную молодежную политику» не смогла.

«Я очень довольна конкурсом, — рассказала Светлана Белюкова. — Прошла все испытания, познакомилась со многими людьми — они замечательные и очень опытные коллеги».

Конкурс прошел в Ханты-Мансийске с 22 по 24 ноября. В сентябре Светлана Белюкова победила в региональном этапе данного конкурса. В очном этапе всероссийского конкурса Псковская область участвовала впервые.