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Общество

Проекты знаков для четырёх региональных наград утвердил Геральдический совет Псковской области

25 ноября в Пскове на заседании Геральдического совета Псковской области были представлены проекты знаков для четырёх новых региональных наград. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, их презентовал руководитель Псковского отделения Российского исторического общества (РИО), директор государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин.

В частности, знак с изображением пеликана, кормящего птенцов предлагается вручать обладателям награды «Заслуженный педагогический работник Псковской области», с изображением лиры – Заслуженным работникам культуры Псковской области, с изображением рук, поддерживающих регион – Заслуженным меценатам, а знак в виде креста разработан для обладателей награды «Доброволец Псковской области».

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что эти награды – не формальность, а «благодарность тем, кто вносит созидательный вклад в развитие региона». «Наша задача дать этим людям понять, что их усилия заметны и ценны для всех жителей области», - подчеркнул глава региона.

В июле Геральдический совет при администрации Псковской области поддержал предложение Общественной палаты региона о дополнении перечня наград почетными званиями «Заслуженный меценат Псковской области» и «Доброволец Псковской области», а также об объявлении конкурса на создание эскизов знаков для обладателей этих званий.

По инициативе губернатора Михаила Ведерникова в Псковской области введены Звание «Почетный гражданин Псковской области», почетный знак «За заслуги перед Псковской областью», медали «За заслуги перед Псковской областью» и «Родительская слава».

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