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Общество

У Государственного архива Псковской области появился свой герб

Собственный герб и эмблема с его элементами появились у Государственного архива Псковской области. Символику утвердили на геральдическом совете региона под председательством губернатора Михаила Ведерникова 25 ноября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Представил проекты директор архива Валерий Кузьмин. В качестве основного элемента выбран барс, который присутствует и на гербе Псковской области. Но в случае с проектом герба архивного учреждения барс стоит на задних лапах и держит грамоту. Девиз архива: собираем будущее.

Данный проект получил одобрение членов геральдического совета.

Валерий Кузьмин предложил выработать подобную символику и для других учреждений. По его словам, это имиджевые элементы, которые со временем будут узнаваемы, они могут быть использованы при тиражировании документов в социальных медиа, в средствах массовой информации.

«Периодически слышу критику в наш адрес - будто нам заняться нечем, мол, лучше бы занимались больницами и дорогами, - отметил при обсуждении вопроса Михаил Ведерников. - Мы всем этим занимаемся практически в круглосуточном режиме. Но иногда надо поднимать голову и смотреть немного дальше, за горизонт. Это поднимает и региональную патриотику».

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