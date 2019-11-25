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Общество

Куратор мусорной реформы в России ушёл в отставку

Гендиректор «Российского экологического оператора», куратор мусорной реформы Денис Буцаев покинул свой пост по собственному желанию, сообщает РБК со ссылкой на источник.

На место нового гендиректора госкомпании рассматривается кандидатура бывшего министра строительства и ЖКХ, аудитора Счетной палаты Михаила Меня.

Денис Буцаев был назначен главой оператора 19 февраля, через несколько месяцев после создания компании.

Причина отставки Дениса Буцаева, по словам партнера нескольких операторов по обращению с отходами, недостаток аппаратного веса. «У компании просто не было денег. Она не успела сделать все то, что ей предписывалось. Но вины Буцаева в том нет, меры поддержки для отрасли уже лежат на согласовании в Минфине, компания провела ревизию работы регоператоров — за полгода работы это немало», — отметил собеседник РБК.

Он также охарактеризовал Михаила Меня как «очень опытного чиновника в сфере ЖКХ с опытом работы и в министерстве, и в проблемных, и в благополучных регионах».

«На сегодняшний день наше направление работает в абсолютно штатном режиме. Идет подготовка к заседаниям коллегии Счетной палаты, намеченным на 25 и 29 ноября, где Михаил Александрович [Мень] является докладчиком. Озвученная вами тема не обсуждается», — отметил помощник Михаила Меня в ответ на вопрос о его выдвижении на пост главы «Российского экологического оператора».

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