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Общество

Проводить митинги и шествия вблизи административных зданий хотят разрешить в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников внес в региональный парламент проект закона, разрешающий проведение митингов, шествий и демонстраций ближе 100 метров у зданий, занимаемых территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти области, консульствами иностранных государств и образовательными учреждениями. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Документ разработан с целью обеспечения прав граждан на открытое и свободное выражение своих взглядов, мнений и требований посредством организации и проведения мирных публичных мероприятий.

В пояснительной записке отмечается, проведение публичных мероприятий в Псковской области показало необоснованность действующего запрета. Конституционный Суд РФ также высказался об избыточности такого пространственно-территориального ограничения.

Согласно закону «О регулировании отдельных вопросов проведения публичных мероприятий на территории Псковской области» проводить митинги нельзя вблизи остановочных пунктов общественного транспорта, на расстоянии менее 100 метров от аэропортов, железнодорожных и автобусных вокзалов и станций, а также на расстоянии менее 100 метров от зданий, занимаемых медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь стационарно.

Законопроект, подготовленный исполнительной властью, депутатский корпус рассмотрит корпусом на ближайшей сессии Псковского областного Собрания.

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