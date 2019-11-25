Псковичи призывают остановить работы у храма Ильи Пророка

12:55, 25 ноября 2019, ПАИ

Жители Пскова опубликовали в социальных сетях пост с призывом обратить внимание на проводимые у стен храма Ильи Пророка работы. «Стройка сквера на Волкова разрушает храм 15 века. Сегодня в 8 утра, в разгар службы прихожане были шокированы шумом и вибрацией», - написал Станислав Литвинов.

По его словам, когда «на улице начали работу экскаваторы и вибромашины», в это время «внутри храма сыпется штукатурка и звенит утварь».

Его запись републиковали в различных группах. В одной из них в комментариях ответила искусствовед, заместитель председателя Псковского областного отделения ВООПИиК Ирина Голубева. «Если есть опасение за конструкции — надо останавливать стройку и требовать комиссию органа охраны — объект федерального значения», - написала она.

Корреспонденту Псковского агентства информации в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области рассказали, что в ведомство поступило соответствующее обращение.

«Оно рассматривается на предмет законности проводимых работ», - уточнил источник.

Известно, что в обращении авторы жалуются также на сложенные у входа в храм строительные материалы и гору песка.

В комитете изучают имеющуюся у подрядчика разрешительную документацию.