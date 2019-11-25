Воровка из Новосокольников сняла с чужой карты 17 тысяч рублей

13:33, 25 ноября 2019, ПАИ

В Новосокольниках в доме по улице Октябрьской из квартиры 32-летней женщины, когда её не было дома, похитили банковскую карту. Затем неизвестные сняли с неё более 17 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Кража была совершена 20 ноября около 16:00. Сотрудники полиции по «горячим следам» установили личность подозреваемой. Воровкой оказалась 59-летняя проживающая в Новосокольниках женщина. Похищенные деньги обнаружены и изъяты. Возбуждено уголовное дело.

В Великих Луках в ночь на 20 ноября в баре по улице Зверева у 19-летней посетительницы из кошелька, лежавшего в сумке, пропали 7 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки. В краже подозревается 32-летняя великолучанка, которая уже дала признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.